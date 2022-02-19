Політика

14:53 19.02.2022

Джонсон підтверджує готовність Лондона до нових санкцій щодо РФ

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Джонсон підтверджує готовність Лондона до нових санкцій щодо РФ

Британський прем'єр Борис Джонсон підтвердив готовність Лондона запровадити санкції проти окремих осіб і стратегічно важливих російських підприємств у разі початку Росією військових дій щодо України.

"Якщо Росія вторгнеться в сусідню країну, то ми накладемо санкції на окремих осіб і стратегічно важливі для Росії підприємства. Ми зробимо неможливим для них отримувати фінансові кошти з лондонських ринків капіталу. А потім ми відкриємо матрьошку. "Матрьошку" російських компаній і корпорацій під державним управлінням, щоб виявити відповідальних, що стоять за ними фінансово", - сказав Джонсон в суботу, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

За його словами, Велика Британія і її союзники посилять свої військові потужності і вже збільшили присутність в рамках сил НАТО в Польщі.

Водночас Джонсон заявив, що наразі не знає, які плани Росії щодо України.

"Ми не знаємо, що має намір робити президент Путін", - сказав він, додавши, що "ознаки, які ми бачимо, - зловісні".

"На цьому етапі ми повинні прагнути до руху шляхом миру і діалогу", - наголосив британський прем'єр. Він вважає, що побоювання РФ з приводу НАТО позбавлені підстав.

"Ми могли б представити гарантії цього, якщо в них є необхідність", - сказав прем'єр.

Крім того, він не виключив, що напруженість між РФ і Заходом - надовго.

"Ми повинні бути готовими до того, що криза може затягнутися. І тоді Росія буде протягом тривалого часу шукати в наших лавах слабке місце", - вважає Джонсон.

"Доки для цього ще є час, закликаю Кремль до деескалації, до того, щоб відвести війська", - додав прем'єр Великої Британії.

Теги: #великобританія #агресія_рф #джонсон
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