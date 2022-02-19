Слова і дії Росії розходяться, заявила віцепрезидент США

Дії Росії не відповідають їхнім словам, заявила віцепрезидент США Камала Гарріс.

"Як президент Джо Байден ясно сказав, США, наші союзники по НАТО та наші партнери були і залишаються відкритими до серйозної дипломатії. Ми поклали на стіл конкретні пропозиції. Ми закликали і взаємодіяли з Росією через НАТО, ОБСЄ, ООН, двосторонні діалоги. Ми діяли сумлінно. Росія продовжує заявляти про готовність до переговорів, водночас вона звужує шляхи для дипломатії, їхні дії просто не відповідають їхнім словам", - сказала Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки в п'ятницю.

Вона звернула увагу на сценарій агресії РФ.

"Як ми говорили весь цей час, існує сценарій російської агресії. І цей сценарій дуже знайомий всім нам. Росія буде заявляти про невідання і невинність, вона буде створювати фейкові приводи для вторгнення, вона буде накопичувати війська і вогневу міць. Ми зараз отримуємо звіти про провокації і бачимо, як Росія поширює дезінформацію, брехню і пропаганду. Незважаючи на це, в навмисних і скоординованих зусиллях ми разом встановлюємо правду і говоримо єдиним голосом", - додала Гарріс.