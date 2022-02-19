Політика

07:56 19.02.2022

Світ з часів "холодної війни" не був таким близьким до нового великого протистояння, заявив Кличко в Мюнхені

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Світ з часів "холодної війни" не був таким близьким до нового великого протистояння, заявив Кличко в Мюнхені

Світ з часів "холодної війни" не був таким близьким до нового великого протистояння, а ймовірність вторгнення Росії в Україну дуже висока, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Безпека у світі – це сьогодні ключове питання. І ніколи світ, з часів Другої світової, не був такий близький до великого військового протистояння. Ймовірність російського вторгнення в Україну – дуже висока. Особливо з огляду на те, що сьогодні відбувається на Донбасі. Тому під час зустрічей тут я використовую всі можливості, аби донести критичність ситуації міжнародними партнерами нашої держави", – цитує пресслужба Кличка на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки в п'ятницю.

Він зазначив, що ситуація навколо України – тема номер один у Мюнхені і що конференція є великим майданчиком, на який запрошують лідерів держав, політиків, громадських діячів і лідерів думок.

Кличко зазначив, що українці боротимуться і захищатимуть свою країну, однак світ має зрозуміти, наскільки важливо допомогти Україні. "Бо лише загальною позицією та ефективною допомогою демократичних країн можна зупинити агресора, який зруйнував систему європейської безпеки", - переконаний київський мер.

 

 

 

Теги: #кличко #україна #мюнхен
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