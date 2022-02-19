Політика

07:15 19.02.2022

Столтенберг: Будь-яка подальша агресія з боку Росії дорого обійдеться

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Столтенберг: Будь-яка подальша агресія з боку Росії дорого обійдеться

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом США Джозефом Байденом безпекову кризу в Україні і навколо неї.

"Гарний дзвінок з президентом США і трансатлантичними лідерами про безпекову кризу що триває, в Україні і навколо неї", - написав Столтенберг у мікроблозі Тwitter в ніч на суботу.

Генсек зазначив, що західні партнери України продовжують зусилля щодо дипломатії та згодні з тим, що будь-яка подальша агресія з боку Росії коштуватиме дорого.

 

 

 

Теги: #рф #сша #нато #україна
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