Політика

19:27 17.02.2022

Велика Британія та Польща і далі підтримуватимуть Україну та стоятимуть разом із нею перед лицем російської агресії – заява

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Велика Британія та Польща і далі підтримуватимуть Україну та стоятимуть разом із нею перед лицем російської агресії – заява

Сполучене Королівство та Республіка Польща і далі надаватимуть підтримку Україні, стоячи разом із нею перед лицем російської агресії, йдеться в заяві глав зовнішньополітичних відомств України, Великої Британії та Польщі, що стосується створення нового тристороннього формату співпраці.

"Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії та Республіка Польща продовжуватимуть надавати Україні підтримку, стоячи з Україною в єдності перед обличчям триваючої російської агресії та залишаючись повністю відданими тому, щоб стояти поруч з українським народом у його зусиллях із захисту суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в документі.

У ньому уточнюється, що Україна, Велика Британія та Польща мають глибокі історичні зв'язки, "засновані на спільних цінностях, спільній відданості миру і безпеці та спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі".

"Ми повторюємо, що кожна європейська держава може вільно обирати або змінювати свої заходи безпеки, включаючи договори про союз, і що жодна держава не може розглядати будь-яку частину Європи як сферу свого впливу", - йдеться в заяві, яку підписали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау та держсекретар Великої Британії Ліз Трасс.

У документі наголошується, що три країни посилюватимуть спільну роботу для забезпечення стабільності та посилення стійкості України, зміцнюючи демократію на кордоні у Східній Європі.

"З цією метою сьогодні ми домовилися розробити тристоронній меморандум про співпрацю. Це продемонструє нашу відданість подальшому зміцненню стратегічного співробітництва та взаємодії між нашими трьома державами щодо найбільш пріоритетних питань підтримки України", - наголошується в заяві.

"Ми працюватимемо разом над просуванням нашої співпраці, яка включає, але не обмежується координацією підтримки Міжнародної "Кримської платформи", посиленням співробітництва з питань кібер- та енергетичної безпеки, а також зміцненням стратегічних комунікацій для протидії дезінформації", - підсумували глави зовнішньополітичних відомств.

Теги: #україна #польща #альянс #заява #британія
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