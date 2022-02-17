Дипломатія – єдиний відповідальний шлях вирішення кризи на кордоні РФ з Україною

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав дипломатію єдиним відповідальним шляхом вирішення кризи на кордоні РФ та України.

"Є інший вибір, який Росія все ще може зробити, якщо є хоч якась правда в її заявах, що вона віддана дипломатії. Дипломатія - єдиний відповідальний шлях розв’язання цієї кризи. Значна частина його - за допомогою імплементації Мінських домовленостей", - сказав Блінкен, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в четвер.