Зеленський лідирує у президентському рейтингу – опитування

Нинішнього президента України Володимира Зеленського на президентських виборах готові підтримати 24,6% тих українців, хто визначився з вибором та має намір голосувати. Про це свідчать результати опитування, проведеного 12-13 лютого соціологічною групою "Рейтинг".

П'ятого президента України Петра Порошенка підтримують 16,8%, лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко – 9,9% опитаних, лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка – 8,3%.

За лідера партії "Наші" Євгена Мураєва проголосували б 6,9%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка – 6,6%, за колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова – 6,2%. Експрем'єр-міністра України, лідера партії "Українська стратегія" Володимира Гройсмана готові підтримати 5,7% виборців, лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка – 3,1%. Рейтинг інших кандидатів не перевищує 3%.

Зазначається, що порівняно з минулим місяцем підтримка Зеленського дещо зросла, Бойка – дещо знизилася, в іншому майже не змінилася.

Антирейтинг кандидатів у президенти продовжує очолювати Порошенко – 43% виборців не проголосували б за нього за жодних обставин. За Бойка не віддали б свої голоси близько 36%, за Тимошенко та Зеленського – по 33%. За Ляшка не голосуватимуть 23%, за міського голову Києва Віталія Кличка та Мураєва – по 20%, за експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та лідера "Свободи" Олега Тягнибока – по 15%. За Гройсмана за жодних обставин не голосуватимуть 13% респондентів.

Опитування проводили серед населення України віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Вибіркова система: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,2%.