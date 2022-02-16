Політика

10:48 16.02.2022

Зеленський лідирує у президентському рейтингу з 25% голосів, у Порошенка 22% - КМІС

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Зеленський лідирує у президентському рейтингу з 25% голосів, у Порошенка 22% - КМІС

Нинішнього президента України Володимира Зеленського підтримали б на посаді глави держави 25,1% українців, які визначилися з вибором, якби вибори президента відбувалися в першій половині лютого, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 5-13 лютого.

За п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка проголосували б 21,8% респондентів, що визначилися, за екс-прем'єра, лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко – 11,8%, за лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка – 8,3%, за екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова – 7,2%.

За лідера партії "Наші" Євгена Мураєва проголосували б 6,5% опитаних, що визначилися з вибором, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка – 6,1%, за екс-прем'єра, лідера партії "Українська стратегія" Володимира Гройсмана – 4,8%, за лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка – 3,9%, за лідера "Свободи" Олега Тягнибока – 2%, за лідера партії "Голос" Кіру Рудик – 0,7%.

Решта кандидатів разом узяті набрали б 2% голосів респондентів, що визначилися.

10,9% із загальної кількості опитаних не пішли б на вибори, 2,1% зіпсували б бюлетень або викреслили б усіх кандидатів, 10,7% вагалися з відповіддю, 0,4% відмовилися відповідати.

Порівняно з груднем 2021 року рейтинг Зеленського, Смешка та Ляшка знизився, Гройсмана – знизився незначно, Мураєва – не змінився. Натомість рейтинг Порошенка, Бойка, Разумкова, Тягнибока і Рудик зріс, Тимошенко – зріс незначно.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) серед 2000 респондентів старше 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Теги: #президент #рейтинг
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