Політика

20:04 15.02.2022

Лідери Ради Європи виступили зі спільною заявою щодо України

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Лідери Ради Європи виступили зі спільною заявою щодо України

Генеральний секретар Ради Європи (РЄ) Марія Пейчинович-Бурич, президент Парламентської асамблеї РЄ Тіні Кокс і голова Комітету міністрів РЄ, міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо зробили спільну заяву щодо ситуації в Україні.

"Ми вкрай занепокоєні високою напруженістю навколо України. Ми занепокоєні перспективою великого конфлікту на нашому континенті між нашими державами-членами. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначено в заяві, поширеній у вівторок прес-службою РЄ.

У зв'язку з цим лідери РЄ закликали зацікавлені держави-члени "подвоїти свої зусилля, щоб уникнути подальшого загострення ситуації та можливого збройного конфлікту". "Ми закликаємо до негайної деескалації риторики та дій і до прагнення до діалогу", - йдеться в заяві.

При цьому вони наголосили, що цей діалог "має ґрунтуватися на принципах, закріплених у статуті Ради Європи та Європейській конвенції про права людини, які всі держави-члени Ради Європи зобов'язані поважати й виконувати".

Теги: #україна #заява #рє #ескалація
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