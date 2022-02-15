Політика

17:24 15.02.2022

ТКГ обговорить законопроєкт про особливий статус Донбасу - Шольц

1 хв читати
ТКГ обговорить законопроєкт про особливий статус Донбасу - Шольц

Досягнуто домовленості про обговорення на Тристоронній контактній групі (ТКГ) законопроєктів про особливий статус Донбасу, конституційну реформу в Україні, "формулу Штайнмаєра", повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Важливо, щоб усі робили в це свій внесок. Один внесок - це подання законопроєктів, необхідних для того, щоб обговорювати те, як вирішити три ці великі завдання, які я згадував, які пов'язані з особливим статусом, з виборами, з "формулою Штайнмаєра", і, звісно, з конституційними питаннями. Все це буде представлено і в тристоронньому форматі між Росією, Україною, ОБСЄ та іншими залученими сторонами, обговорюватиметься. Про це ми домовилися", - сказав Шольц на пресконференції за підсумками переговорів із президентом Росії в Москві.

За його словами, цей процес мають підтримувати всі, й ніхто не повинен його гальмувати.

Теги: #донбас #ткг #шольц
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 15.02.2022
Українська делегація ініціює позачергові консультації у ТКГ у зв'язку з рішенням Держдуми РФ щодо "Л/ДНР"

Українська делегація ініціює позачергові консультації у ТКГ у зв'язку з рішенням Держдуми РФ щодо "Л/ДНР"

18:04 15.02.2022
Російські найманці на Донбасі тричі порушили умови перемир'я

Російські найманці на Донбасі тричі порушили умови перемир'я

17:56 15.02.2022
Шольц: Питання розширення НАТО немає на порядку денному

Шольц: Питання розширення НАТО немає на порядку денному

17:07 15.02.2022
Шольц назвав політичною катастрофою можливе визнання Росією "ЛНР/ДНР"

Шольц назвав політичною катастрофою можливе визнання Росією "ЛНР/ДНР"

16:49 14.02.2022
Шольц: Зеленський запевнив, що Україна надасть проєкти законів про особливий статус ОРДЛО та місцеві вибори для дискусії

Шольц: Зеленський запевнив, що Україна надасть проєкти законів про особливий статус ОРДЛО та місцеві вибори для дискусії

16:21 14.02.2022
Зеленський і Шольц обговорили закупівлю Києвом озброєння та військової техніки через Агентство НАТО з підтримки та закупівель

Зеленський і Шольц обговорили закупівлю Києвом озброєння та військової техніки через Агентство НАТО з підтримки та закупівель

13:39 14.02.2022
У Києві розпочалася зустріч Зеленського та Шольца - Офіс президента

У Києві розпочалася зустріч Зеленського та Шольца - Офіс президента

11:27 14.02.2022
Шольц: Очікуємо з РФ ознак деескалації

Шольц: Очікуємо з РФ ознак деескалації

07:33 14.02.2022
Член озброєних формувань загрожував СММ ОБСЄ на пункті пропуску біля Довжанського Луганської області

Член озброєних формувань загрожував СММ ОБСЄ на пункті пропуску біля Довжанського Луганської області

14:15 13.02.2022
Берлін чекає від Москви кроків з деескалації – джерело у відомстві канцлера

Берлін чекає від Москви кроків з деескалації – джерело у відомстві канцлера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росію не влаштовують обіцянки не приймати Україну до НАТО - Путін

Боррель від імені ЄС засудив звернення Держдуми до Путіна про визнання т. зв. Л/ДНР

Шольц назвав політичною катастрофою можливе визнання Росією "ЛНР/ДНР"

НАТО готове до діалогу з Росією, але не поступиться принципами - Столтенберг

Кравчук, Кучма та Ющенко закликають підписантів Будапештського меморандуму довести, що документ "не був простим обманом"

ОСТАННЄ

Глава МЗС Італії підтвердив готовність до стримування ескалації з боку РФ біля кордонів України

Кулеба: Розраховуємо, що Італія донесе до РФ неприпустимість агресії проти України

Глава МЗС Латвії заявив, що ЄС повинен буде впровадити санкції проти РФ у разі визнання Москвою "незалежності" т. зв. Л/ДНР

Росію не влаштовують обіцянки не приймати Україну до НАТО - Путін

Боррель від імені ЄС засудив звернення Держдуми до Путіна про визнання т. зв. Л/ДНР

Голосування Держдуми за визнання т. зв. ДНР/ЛНР завершує руйнування Мінських угод - Порошенко

У разі визнання РФ т. зв. Л/ДНР у світової спільноти є абсолютні козирі для впровадження найсуворіших санкцій проти Росії - нардеп Соболєв

НАТО готове до діалогу з Росією, але не поступиться принципами - Столтенберг

Кравчук, Кучма та Ющенко закликають підписантів Будапештського меморандуму довести, що документ "не був простим обманом"

Рішення Держдуми щодо т. зв. Л/ДНР має спричинити санкції - Рудик

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА