ТКГ обговорить законопроєкт про особливий статус Донбасу - Шольц

Досягнуто домовленості про обговорення на Тристоронній контактній групі (ТКГ) законопроєктів про особливий статус Донбасу, конституційну реформу в Україні, "формулу Штайнмаєра", повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Важливо, щоб усі робили в це свій внесок. Один внесок - це подання законопроєктів, необхідних для того, щоб обговорювати те, як вирішити три ці великі завдання, які я згадував, які пов'язані з особливим статусом, з виборами, з "формулою Штайнмаєра", і, звісно, з конституційними питаннями. Все це буде представлено і в тристоронньому форматі між Росією, Україною, ОБСЄ та іншими залученими сторонами, обговорюватиметься. Про це ми домовилися", - сказав Шольц на пресконференції за підсумками переговорів із президентом Росії в Москві.

За його словами, цей процес мають підтримувати всі, й ніхто не повинен його гальмувати.