Зеленський: ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Президент України Володимир Зеленський висловився про пропозиції РФ щодо припинення боїв: "Вони просто хочуть, щоб ми віддали їм Донбас".

"На мій погляд, історія не про те, що "рускіє" пропонують Україні вийти з Донбасу повністю і за це вони готові також з якоїсь території вийти. На мій погляд, по великому рахунку, вони пропонують просто не наступати далі, а не вийти звідкись. І, я думаю, в цьому суть. Тому що ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

"Це говорить про те, що тобі пропонують вийти з території, яку ти контролюєш, і за це ceasefire, тобто далі не буде наступу", - додав він.

За його словами, росіяни розуміють, що все одно не отримають Харків і Сумську область.

"І, якщо чесно, Кінбурнська коса, яка блокує морський порт Миколаєва, там нема у них сил. Це не стратегічно для них. Вони просто хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, щоб ми віддали їм Донбас", - сказав президент.