Політика

17:09 15.02.2022

Росію не влаштовують обіцянки не приймати Україну до НАТО - Путін

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Росію не влаштовують обіцянки не приймати Україну до НАТО - Путін

Росія хоче вирішити питання, пов'язане зі вступом України до НАТО, зараз, під час переговорного процесу, обіцянка не приймати її РФ не влаштовує, заявив президент РФ Володимир Путін.

"От ви сказали чудову фразу: "Кажуть, що найближчими роками Україна не буде в НАТО". Що означає "кажуть"? Ми ж з вами маємо розуміти, що таке "кажуть" у міждержавних відносинах. Нам уже 30 років кажуть, що розширення НАТО не буде взагалі на жоден день у бік російських кордонів, а сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого дому", - сказав Путін у вівторок на пресконференції за підсумками переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Більше того, нагадав він, обговорюють питання щодо вступу України до НАТО. "Кажуть, як ви сказали, це не буде завтра. А коли? Післязавтра? А що це для нас змінює в історичній перспективі? Абсолютно нічого", - заявив президент.

"Росія чує, що Україна не готова сьогодні до вступу до НАТО, ми знаємо цю тезу. І одразу кажуть, що її завтра не приймуть, а приймуть тоді, коли її підготують до цього. Але для нас це може бути вже пізно. Тому ми хочемо вирішити це питання зараз, ось прямо зараз, найближчим часом, під час переговорного процесу, мирними засобами", - сказав Путін.

Росія виходить із цієї тези і дуже сподівається, що партнери почують її занепокоєння і сприймуть усерйоз, додав Путін.

Теги: #нато #україна #путін
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