Політика

14:48 15.02.2022

У разі визнання РФ т. зв. Л/ДНР у світової спільноти є абсолютні козирі для впровадження найсуворіших санкцій проти Росії - нардеп Соболєв

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У разі визнання РФ т. зв. Л/ДНР у світової спільноти є абсолютні козирі для впровадження найсуворіших санкцій проти Росії - нардеп Соболєв

У разі підписання президентом Російської Федерації Володимиром Путіним указу про офіційне визнання так званих ЛНР та ДНР світова спільнота отримає всі підстави для впровадження найсуворіших санкцій проти Росії, вважає заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

"Позиція фракції "Батьківщина" є незмінною: те, що сьогодні дозволила собі Держдума, а ми розуміємо, що це фактично Путін, а саме спробувати погратись із ключовим принципом, який тримав той хиткий баланс і в Європі, і у світі, тобто невизнання так званих ЛНР та ДНР, порушено, а це означає декілька важливих моментів. Перший і головний: якщо Путін підпише відповідний указ, це означатиме вихід Російської Федерації з якихось навіть натяків так званих Мінських угод. Я гадаю, що після цього і європейська, і світова спільнота мають усі абсолютні козирі в руках для впровадження найсуворіших санкцій проти Російської Федерації", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

По-друге, на думку Соболєва, сам факт голосування Держдуми щодо визнання так званих ЛНР та ДНР, тим більше у початковій редакції Комуністичної партії, підтверджує, що "сам Путін залишається тим самим комуністичним совком, який нічого не зрозумів, наскільки змінився світ після розпаду Радянського Союзу, після розпаду Варшавського договору, і це теж має бути хорошим знаком для інших країн, з ким вони мають справу".

Крім того, заступник голови фракції "Батьківщина" нагадав, що сьогодні відбувається візит до Москви канцлера ФРН, який "найбільше підтримував так звані політичні домовленості, а не пакет безпеки, який має бути першочерговим".

"Мені здається, це настільки відкрите витирання ніг... В умовах, коли виступає канцлер Німеччини, а Держдума на цьому фоні кидає виклик усьому світові і тій самій Німеччині, мені здається, більшого ляпаса складно було й уявити. І тому дуже важлива наразі реакція офіційної Німеччини, причому вже не лише канцлера, а всіх ключових партій у парламенті Німеччини, крім проросійської", - зазначив він.

Соболєв також переконаний, що те військове напруження, яке провокує Путін, є спробою викликати неадекватну реакцію України, яка дасть привід надалі вдатися до прямих військових дій з боку Російської Федерації.

"Український парламент вже ухвалив свою заяву щодо голосування Держдуми. Наразі ми очікуємо заяви президента, в якій мають бути чіткі позиції, але важливо в жодному разі не дати себе спровокувати навіть на найменші дії, які будуть трактовані російською стороною як спроба у військовий спосіб відбирати ці території. Гадаю, на це теж розраховував Путін, і, можливо, це також мало бути ключовим, що він хотів використати для виправдання агресії", - додав Соболєв.

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума Російської Федерації на засіданні у вівторок ухвалила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих Донецької та Луганської народних республік (ДНР і ЛНР).

Теги: #батьківщина #соболєв #ордло
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