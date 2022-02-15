Політика

13:38 15.02.2022

Зеленський провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії, обговорили ситуацію в регіоні та інфраструктурні проєкти

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Зеленський провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії, обговорили ситуацію в регіоні та інфраструктурні проєкти

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда телефоном обговорили ситуацію в регіоні, мирне врегулювання дипломатичним шляхом та інфраструктурні проєкти.

"Провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда. Говорили про поточну ситуацію в регіоні, безпекові виклики, консолідацію міжнародних зусиль, мирне врегулювання дипломатичним шляхом, інфраструктурні проєкти. Вдячний Японії за тверду підтримку", - написав він у Twitter.

 

Теги: #японія #зеленський #кісіда
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