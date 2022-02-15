Політика

13:10 15.02.2022

Діалог РФ зі США та НАТО щодо гарантій безпеки буде продовжено, можна виробити дуже непоганий пакетний результат - Лавров

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Діалог РФ зі США та НАТО щодо гарантій безпеки буде продовжено, можна виробити дуже непоганий пакетний результат - Лавров

Росія продовжить діалог зі США та НАТО з питань безпеки, є шанс виробити непоганий пакетний результат, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Ми продовжимо наш діалог і щодо прояснення позицій Заходу щодо того, наскільки договороспроможними є члени НАТО в частині виконання цього принципу неподільності безпеки, і, звісно, вестимемо експертні консультації щодо узгодження підходів зі специфічних питань, чи то ракети середньої та меншої дальності, чи щодо зниження військових ризиків", - сказав він на пресконференції за підсумками переговорів із главою МЗС Польщі, чинним головою ОБСЄ Збігнєвом Рау у вівторок.

За словами Лаврова, "завдяки зусиллям на всіх цих напрямах у комплексі можна виробити дуже непоганий пакетний результат".

Теги: #рф #лавров
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