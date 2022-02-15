Політика

10:21 15.02.2022

Зеленський подякував США за рішення про фінансову підтримку України в $1 млрд

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Зеленський подякував США за рішення про фінансову підтримку України в $1 млрд

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену за рішення про надання Україні звіреної гарантії за кредитом на суму до $1 млрд.

"Стратегічне партнерство у дії! Вдячні США за надання суттєвої фінансової підтримки у розмірі $1 млрд і доступні для проєктів в Україні $3 млрд. Дякуємо президенту Байдену за швидке рішення та конкретні результати після нашої розмови!" - написав Зеленський у соцмережі Twitter.

Як повідомлялося, уряд США запропонував Україні суверенну гарантію за кредитом на суму до $1 млрд для підтримки її програми економічних реформ та продовження взаємодії з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Окрім того, Експортно-імпортний банк США має намір виділити до $3 млрд для сприяння закупівлі товарів і послуг США для проєктів в Україні.

 

Теги: #сша #допомога #зеленський
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