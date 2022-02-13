Політика

12:13 13.02.2022

Зеленський обговорив з головою Євроради питання безпеки, санкцій і роботу "нормандської четвірки"

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Зеленський обговорив з головою Євроради питання безпеки, санкцій і роботу "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем спільну протидію викликам безпеки і питання санкцій.

Як повідомляється на сайті глави держави в неділю, лідери обговорили ситуацію з безпекою навколо України, а також кроки, що вживаються з метою деескалації та досягнення миру в рамках наявних переговорних форматів, зокрема в нормандському (Україна, Франція, Німеччина, РФ).

Зеленський і Мішель обмінялися думками та оцінками з приводу останніх міжнародних заходів, переговорів і контактів зі стратегічними партнерами.

Президент України наголосив на важливості об'єднання та координації політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності. "Ми виступаємо за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту. Ми не будемо піддаватися провокаціям... ми розуміємо всі ризики і готові до розвитку будь-якого сценарію. Але ми перебуваємо в цій ситуації з 2014 року. А сьогодні для нас головний ворог – це паніка", – наголосив Зеленський.

У зв'язку з цим він подякував Шарлю Мішелю та лідерам ЄС за те, що їхні дипломати залишаються в Україні.

Зеленський також заявив про необхідність запровадження превентивних санкцій проти РФ з метою стримування їхніх агресивних намірів.

Окрему увагу було приділено підвищенню оборонної та фінансової стійкості України на тлі поточних викликів і подальшої практичної взаємодії з Євросоюзом. Глава Української держави подякував рішенню ЄС про надання пакету макрофінансової допомоги для України.

Зі свого боку голова Євроради підтвердив підтримку Євросоюзом суверенітету і територіальної цілісності України, а також її євроатлантичних прагнень.

 

 

 

Теги: #безпека #агресія_рф #нормандська_четвірка #зеленський #мішель
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