Політика

11:55 12.02.2022

Гройсман закликав Порошенка та Зеленського припинити воювати один з одним – заради країни й українців

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Гройсман закликав Порошенка та Зеленського припинити воювати один з одним – заради країни й українців

Експрем'єр-міністр України (2016-2019), лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман закликав п'ятого та шостого президентів України Петра Порошенка й Володимира Зеленського припинити воювати один з одним – заради України, українських воїнів і простих українців.

В ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" він зазначив, що на сьогодні на тлі зовнішніх і внутрішніх викликів змогли об'єднатися українці, армія і міжнародні партнери, проте конфлікти між політиками залишаються головною проблемою.

"Конфліктність між політиками - всередині парламенту, уряду - наша головна проблема. І я хочу зробити особисте звернення до пана Порошенка й пана Зеленського. Я звертаюся до пана Порошенка: припиніть атакувати президента Зеленського і владу. Я хочу звернутися до президента Зеленського: припиніть переслідувати опозицію, заспокойтеся з війною на самознищення "всіх проти всіх". Зробіть це заради воїнів, заради громадян, які потребують згуртованості та скоординованих дій. Це рецепт, що дає можливість запустити спіраль сили. Згуртованість влади, сильний економічний план стабілізації та план фінансування військ – три елементи, які є планом порятунку країни", - наголосив Гройсман.

Теги: #президенти #заклик #гройсман
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