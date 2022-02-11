Політика

08:20 11.02.2022

Високий представник ЄС Боррель зробив заяву щодо листа, надісланого на адресу глави МЗС РФ Лаврова: Це одна відповідь на листи 27 членам Євросоюзу

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Високий представник ЄС Боррель зробив заяву щодо листа, надісланого на адресу глави МЗС РФ Лаврова: Це одна відповідь на листи 27 членам Євросоюзу

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель виступив із заявою, у якій констатував той факт, що відповідь на письмове послання Москви кожній окремій країні Євросоюзу була направлена від імені всіх 27 членів.

Як йдеться в тексті заяви, поширеної в четвер Службою зовнішніх дій ЄС, листа міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову у відповідь на його письмове послання кожній країні-члену ЄС від 28 січня було направлено сьогодні "на підставі одноголосного рішення 27 держав-членів ЄС". У листі розглядаються питання, порушені міністром Лавровим, і підтверджується пропозиція ЄС та його держав-членів продовжувати діалог із Росією щодо "шляхів зміцнення безпеки для всіх".

"У ЄС спільна зовнішня та безпекова політика, і наша мета - діяти спільно з усіх питань, що становлять спільний інтерес. Це включає також координацію, при необхідності, відповідей на листи. Рішення з цих питань повинні приймати держави-члени ЄС. Лише ті , хто зацікавлений у тому, щоби розділити нас, можуть засумніватися у такому рішенні", - констатував Боррель.

 

 

Теги: #єс #заява #лист #боррель
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