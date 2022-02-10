Стефанчук: Україна ніколи не відмовиться від своїх європейських перспектив

Україна ніколи не відмовиться від своїх європейських перспектив, це той шлях, яким країна обов'язково йтиме, і Литва на цьому шляху для України – важливий стратегічний партнер, у Києві це знають і відчувають, вважає голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

За його словами, лише за останні два роки рівень парламентського виконання Копенгагенських критеріїв щодо прийняття законів зріс до 68%.

"І ми, беззаперечно, будемо продовжувати йти цим шляхом, тому що усвідомлюємо, що в цей період перед нами відкривається "вікно можливостей". Ми намагатимемось зробити усе для виконання "домашнього завдання" по реформах і спілкуватися з колегами, які входять до європейської спільноти, щоби торувати цей шлях разом", – цитує слова Стефанчука, сказані ним у четвер під час зустрічі з прем'єр-міністром Литовської Республіки Інґрідою Шимоніте пресслужба українського парламенту.

Стефанчук назвав візит глави литовського уряду "надзвичайно важливим та своєчасним актом солідарності з Україною та українським народом", а також подякував парламенту Литви за резолюцію на підтримку України, зазначивши, що "голос Литви дуже добре чутний у всьому світі".

"Голос Литви є дуже важливим, його добре чути і до нього прислухаються, насамперед коли йдеться про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", – наголосив Стефанчук.

Він також подякував Литві за створення парламентської групи на підтримку "Кримської платформи", а також за ініціативу відновити програму реабілітації поранених українських військовослужбовців та готовність поставити Україні переносні зенітно-ракетні комплекси "Стінгер".

"Україна і Литва завжди були і залишаються дуже потужними друзями, тому що дружать наші народи, наше керівництво і наші країни. Дуже дякую, що ми маємо можливість у такий складний період для України відчути плече підтримки від братнього литовського народу", – підсумував Стефанчук.

Як повідомлялося, у четвер, 10 лютого, прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте прибула з візитом в Україну.