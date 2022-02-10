Політика

17:10 10.02.2022

Столтенберг обговорив із Зеленським нарощування Росією військових сил біля України

1 хв читати
Столтенберг обговорив із Зеленським нарощування Росією військових сил біля України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом України Володимиром Зеленським нарощування військової могутності РФ в Україні та навколо неї, а також закликав Росію до деескалації та діалогу.

"Поговорив із президентом України Володимиром Зеленським про нарощування військової могутності РФ в Україні та навколо неї. НАТО продовжить надавати політичну та практичну підтримку нашому шановному партнеру. Ми закликаємо Росію до деескалації та слідувати шляху діалогу, щоб знайти мирне рішення", - написав Столтенберг у Twitter у четвер.

 

Теги: #агресія_рф #столтенберг #зеленський
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:32 10.02.2022
Блінкен обговорив зі Столтенбергом відповідь Заходу на ситуацію навколо України

Блінкен обговорив зі Столтенбергом відповідь Заходу на ситуацію навколо України

15:46 10.02.2022
Порошенко закликав союзників надати Україні зенітне озброєння і ПДЧ у НАТО

Порошенко закликав союзників надати Україні зенітне озброєння і ПДЧ у НАТО

13:58 10.02.2022
Джонсон назвав найближчі дні вирішальними в тому, що стосується кризи навколо України

Джонсон назвав найближчі дні вирішальними в тому, що стосується кризи навколо України

13:54 10.02.2022
Боррель заявив, що направив відповідь ЄС на листа Лаврова щодо гарантій безпеки

Боррель заявив, що направив відповідь ЄС на листа Лаврова щодо гарантій безпеки

13:52 10.02.2022
Прем'єр Литви: Подальша агресія РФ проти України призведе до великих санкцій

Прем'єр Литви: Подальша агресія РФ проти України призведе до великих санкцій

13:17 10.02.2022
Найближчими днями Україна отримає ЗРК Stinger від Литви – прем'єр-міністр Шимоніте

Найближчими днями Україна отримає ЗРК Stinger від Литви – прем'єр-міністр Шимоніте

13:11 10.02.2022
Генсек НАТО заявив, що РФ продовжує нарощувати сили біля України, і знову запросив Москву до діалогу

Генсек НАТО заявив, що РФ продовжує нарощувати сили біля України, і знову запросив Москву до діалогу

12:50 10.02.2022
Трасс заявляє про неможливість запуску "Північного потоку 2" у разі агресивних дій РФ проти України

Трасс заявляє про неможливість запуску "Північного потоку 2" у разі агресивних дій РФ проти України

09:47 10.02.2022
Зеленський назвав накопичення військ біля кордонів України психологічним тиском із боку сусідів

Зеленський назвав накопичення військ біля кордонів України психологічним тиском із боку сусідів

18:12 09.02.2022
Питання відмови України від євроатлантичних прагнень не порушувалося на переговорах Зеленського з Макроном

Питання відмови України від євроатлантичних прагнень не порушувалося на переговорах Зеленського з Макроном

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Литва допомагатиме впроваджувати євроінтеграційні реформи в Україні - прем'єр

"Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина

Найближчим часом у рамках ТКГ можуть внести пояснення до комплексу заходів щодо виконання Мінських угод - Макрон

Зеленський відповів Путіну: У терпінні України її мудрість

10 лютого відбудеться засідання політрадників у "нормандському форматі" у Берліні - Макрон

ОСТАННЄ

Литва допомагатиме впроваджувати євроінтеграційні реформи в Україні - прем'єр

Україна розраховує на підтримку Литви у протидії сертифікації "Північного потоку – 2" - Шмигаль

Порошенко нагадав про першочергові заходи, які має негайно здійснити влада для зміцнення обороноздатності України

"Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина

Кулеба: Нові правила безпеки в Європі не розроблятимуть без України

ЦВК зареєструвала першого кандидата у нардепи на довиборах в окрузі №206

Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити за основу законопроєкт, що приводить закони у відповідність до закону "Про всеукраїнський референдум"

Ситуація навколо України в центрі уваги американської адміністрації

Білий дім проти ідеї негайного введення санкцій щодо "Північного потоку-2"

Партнерство України та Франції на тлі актуальних загроз і викликів перед Європою та світом дуже важливе – Зеленський

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА