Столтенберг обговорив із Зеленським нарощування Росією військових сил біля України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом України Володимиром Зеленським нарощування військової могутності РФ в Україні та навколо неї, а також закликав Росію до деескалації та діалогу.

"Поговорив із президентом України Володимиром Зеленським про нарощування військової могутності РФ в Україні та навколо неї. НАТО продовжить надавати політичну та практичну підтримку нашому шановному партнеру. Ми закликаємо Росію до деескалації та слідувати шляху діалогу, щоб знайти мирне рішення", - написав Столтенберг у Twitter у четвер.