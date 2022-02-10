Блінкен обговорив зі Столтенбергом відповідь Заходу на ситуацію навколо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив подальшу координацію для вирішення ситуації навколо України, йдеться в заяві Держдепу.

"Держсекретар Ентоні Блінкен провів сьогодні розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про подальшу координацію трансатлантичної відповіді на російські загрози Україні. Держсекретар Блінкен запевнив у прихильності Сполучених Штатів тісній співпраці та консультаціям із партнерами та союзниками", - наголошується в ній.

У заяві зазначено, що Блінкен знову відзначив готовність США впровадити швидкі та жорсткі заходи проти Росії в разі військової агресії з її боку проти України.

"Держсекретар Блінкен і генсек Столтенберг обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані те, щоб закликати Росію до деескалації та взяти участь у змістовному і взаємному діалозі, а також (обговорили - ІФ) переміщення військ США і союзників для зміцнення східного флангу альянсу", - наголошується в ній.