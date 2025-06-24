Інтерфакс-Україна
Події
15:07 24.06.2025

Україна та Рада Європи підпишуть угоду про створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ - нардеп

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Україна та Рада Європи підпишуть угоду про створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ - нардеп
Фото: https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/?locale=uk_UA

Україна та Рада Європи у середу підпишуть угоду про створення спецтрибуналу за злочин агресії Росії проти України, повідомила член постійної делегації Верховної Ради у Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Вже завтра — справді історична подія. Те, що здавалося лише мрією про справедливість, зовсім скоро стане реальністю. Україна разом із Радою Європи підпише угоду, яка наблизить притягнення рф до відповідальності", - написала Кравчук у Фейсбуці у вівторок.

Вона нагадала, що у вівторок на позачерговому засіданні комітету міністрів РЄ буде прийнято рішення про уповноваження Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе підписати з Україною угоду про створення Спеціального трибуналу за злочин агресії РФ.

Літня сесія ПАРЄ проходить у Страсбурзі (Франція) 23-27 червня.

 

Теги: #агресія_рф #спецтрибунал #кравчук

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