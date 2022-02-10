Україна розраховує на підтримку Литви у протидії сертифікації "Північного потоку – 2" - Шмигаль

Україна розраховує на підтримку з боку литовського уряду питання запобігання застосуванню будь-яких винятків із Третього енергетичного пакету Євросоюзу в контексті умов сертифікації "Північного потоку - 2", заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми розраховуємо на підтримку Литви у питаннях енергетичної безпеки України. Зокрема, у запобіганні застосуванню будь-яких винятків із Третього енергетичного пакету ЄС у контексті зусиль оператора газопроводу "Північний потік – 2" отримати винятки від стандартних умов сертифікації", - сказав Шмигаль на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Литовської Республіки Інґрідою Шимоніте за результатами зустрічі у четвер у Києві.

Прем'єр наголосив, що "Північний потік - 2" – це гібридна зброя, яку використовуватимуть не лише проти України.

За його словами, прем’єри також обговорили інтенсифікацію економічної співпраці між країнами.

Серед іншого Шмигаль заявив, що однією з ключових тем зустрічі сторін стала ситуація з безпекою у Європі. З огляду на це він подякував Литві за рішення поставити Україні американські ПЗРК Stinger, а також відновлення програми з реабілітації поранених українських військових.