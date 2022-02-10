Політика

13:10 10.02.2022

Україна розраховує на підтримку Литви у протидії сертифікації "Північного потоку – 2" - Шмигаль

1 хв читати
Україна розраховує на підтримку Литви у протидії сертифікації "Північного потоку – 2" - Шмигаль

Україна розраховує на підтримку з боку литовського уряду питання запобігання застосуванню будь-яких винятків із Третього енергетичного пакету Євросоюзу в контексті умов сертифікації "Північного потоку - 2", заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми розраховуємо на підтримку Литви у питаннях енергетичної безпеки України. Зокрема, у запобіганні застосуванню будь-яких винятків із Третього енергетичного пакету ЄС у контексті зусиль оператора газопроводу "Північний потік – 2" отримати винятки від стандартних умов сертифікації", - сказав Шмигаль на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Литовської Республіки Інґрідою Шимоніте за результатами зустрічі у четвер у Києві.

Прем'єр наголосив, що "Північний потік - 2" – це гібридна зброя, яку використовуватимуть не лише проти України.

За його словами, прем’єри також обговорили інтенсифікацію економічної співпраці між країнами.

Серед іншого Шмигаль заявив, що однією з ключових тем зустрічі сторін стала ситуація з безпекою у Європі. З огляду на це він подякував Литві за рішення поставити Україні американські ПЗРК Stinger, а також відновлення програми з реабілітації поранених українських військових.

Теги: #литва #енергобезпека #північний_потік_2 #шмигаль
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 10.02.2022
Литва допомагатиме впроваджувати євроінтеграційні реформи в Україні - прем'єр

Литва допомагатиме впроваджувати євроінтеграційні реформи в Україні - прем'єр

13:52 10.02.2022
Прем'єр Литви: Подальша агресія РФ проти України призведе до великих санкцій

Прем'єр Литви: Подальша агресія РФ проти України призведе до великих санкцій

13:43 10.02.2022
Литва відновлює програми реабілітації українських солдатів - Шимоніте

Литва відновлює програми реабілітації українських солдатів - Шимоніте

13:17 10.02.2022
Найближчими днями Україна отримає ЗРК Stinger від Литви – прем'єр-міністр Шимоніте

Найближчими днями Україна отримає ЗРК Stinger від Литви – прем'єр-міністр Шимоніте

12:50 10.02.2022
Трасс заявляє про неможливість запуску "Північного потоку 2" у разі агресивних дій РФ проти України

Трасс заявляє про неможливість запуску "Північного потоку 2" у разі агресивних дій РФ проти України

12:20 09.02.2022
Українські автоперевізники отримають 12 тис. литовських дозволів

Українські автоперевізники отримають 12 тис. литовських дозволів

12:07 08.02.2022
Онлайн-послуги дали змогу заощадити у 2020-2021 роках понад 14 млн грн - Шмигаль

Онлайн-послуги дали змогу заощадити у 2020-2021 роках понад 14 млн грн - Шмигаль

11:51 08.02.2022
Шмигаль сподівається, що Чехія та Австрія незабаром підпишуть декларації щодо підтримки європейської перспективи України

Шмигаль сподівається, що Чехія та Австрія незабаром підпишуть декларації щодо підтримки європейської перспективи України

07:59 08.02.2022
Байден після переговорів із Шольцем пообіцяв, що "Північний потік-2" не працюватиме у разі нападу РФ на Україну

Байден після переговорів із Шольцем пообіцяв, що "Північний потік-2" не працюватиме у разі нападу РФ на Україну

20:42 07.02.2022
Шмигаль: Ми сподіваємось на подальшу підтримку з боку Німеччини

Шмигаль: Ми сподіваємось на подальшу підтримку з боку Німеччини

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина

Найближчим часом у рамках ТКГ можуть внести пояснення до комплексу заходів щодо виконання Мінських угод - Макрон

Зеленський відповів Путіну: У терпінні України її мудрість

10 лютого відбудеться засідання політрадників у "нормандському форматі" у Берліні - Макрон

Макрон: Мінські угоди – це єдиний шлях, який дає змогу йти до сталого миру

ОСТАННЄ

Порошенко нагадав про першочергові заходи, які має негайно здійснити влада для зміцнення обороноздатності України

"Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина

Кулеба: Нові правила безпеки в Європі не розроблятимуть без України

ЦВК зареєструвала першого кандидата у нардепи на довиборах в окрузі №206

Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити за основу законопроєкт, що приводить закони у відповідність до закону "Про всеукраїнський референдум"

Ситуація навколо України в центрі уваги американської адміністрації

Білий дім проти ідеї негайного введення санкцій щодо "Північного потоку-2"

Партнерство України та Франції на тлі актуальних загроз і викликів перед Європою та світом дуже важливе – Зеленський

Лідери Німеччини, Франції та Польщі обговорюють у Берліні ситуацію навколо України

Україна може розраховувати на підтримку Естонії, зокрема щодо розширення ЄС – спікер естонського парламенту

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА