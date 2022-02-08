Зеленський відповів Путіну: У терпінні України її мудрість

Україна своєю терплячою реакцією на дії РФ демонструє мудрість, сказав президент України Володимир Зеленський, коментуючи слова, сказані президентом РФ Володимиром Путіним у понеділок щодо виконання Мінських домовленостей із врегулювання ситуації на сході України.

"Щодо Мінських угод… (висловлювання - ІФ) "подобається - не подобається, терпи, моя красуне". Безумовно, є речі, з якими не посперечаєшся з президентом РФ: Україна справді красуня, а ось щодо "моя", мені здається, це вже перебір невеликий", - сказав Зеленський на спільній пресконференції із президентом Франції Еммануелем Макроном у вівторок у Києві.

"А щодо "терпи, моя красуне", я загалом вважаю, що Україна дуже терпляча, бо це мудрість. Я гадаю, що це важливо не лише для України, а для всієї Європи. І дуже важливо для росіян, бо від нашого терпіння залежить ескалація, ескалація з іншого боку. Ми захищаємо свою країну. Ми на своїй території. Наше терпіння відповідає на провокації, коли ми не відповідаємо на провокації, а поводимося дуже гідно. Тому у терпінні, мені здається, мудрість", - додав глава Української держави.