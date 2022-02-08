Політика

14:03 08.02.2022

Зеленський призначив Василя Зварича послом України у Польщі замість Дещиці

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Зеленський призначив Василя Зварича послом України у Польщі замість Дещиці

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі та призначив на цю посаду Василя Зварича.

Відповідні укази №№43/2022 та 44/2022 від 8 липня розміщені на сайті глави Української держави.

Зварич раніше обіймав посаду директора Другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України, а перед тим тривалий час був заступником директора Департаменту інформаційної політики українського зовнішньополітичного відомства.

Дещицю було призначено послом у Польщі у 2014 році, раніше якийсь час обіймав посаду виконувача обов'язків міністра закордонних справ України.

Теги: #посол #указ #польща #зеленський
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