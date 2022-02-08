Тимошенко застерегла владу від реалізації Мінських угод

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко назвала виконання Мінських угод державною зрадою та наголосила, що Україна має вимагати виконання Будапештського меморандуму, який захистить її територіальну цілісність, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"Очевидно, що Київ знову намагаються змусити до виконання неприйнятних Мінських домовленостей. Скажу зрозумілою мовою – навіть не думайте!... Українці цього ніколи не допустять і не пробачать. І політичний притулок у Росії засвітить не лише тим, хто організував підписання ганебних угод з терористами, а й тим, хто ризикне їх втілити", - наголосила Тимошенко.

На її думку, відновлення територіальної цілісності України та миру можна досягти через примушування усіх підписантів Будапештського меморандуму до його виконання. "Щоб вижити, Україна просто зобов’язана стати сильною в усіх вимірах. І так буде! Зрозуміло, вже не з цією владою", – резюмувала Тимошенко.