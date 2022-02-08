Політика

13:38 08.02.2022

У МЗС України знову спростували твердження про нібито наявність політичного сигналу у відсутності зустрічі Зеленського та Бербок

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У МЗС України знову спростували твердження про нібито наявність політичного сигналу у відсутності зустрічі Зеленського та Бербок

Твердження про те, що зустріч президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок під час її візиту до Києва у понеділок, 7 лютого, не відбулася, щоб надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Жодні чутки, анонімні джерела та конспірологічні теорії не зможуть вбити клин в міцні відносини України та Німеччини. Твердження про те, що зустріч президента України та глави МЗС Німеччини не відбулася, аби надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності", - написав Ніколенко у Facebook у вівторок.

За його словами, завдяки втіленню стратегії мережевої дипломатії наразі Київ перетворився на світовий дипломатичний центр.

"Більшість іноземних гостей наразі відвідують Україну, щоб продемонструвати солідарність на тлі агресивних дій РФ. Паралельно вібувається багато телефонних розмов та інших контактів. Президент Володимир Зеленський має надзвичайно насичений графік, який, окрім міжнародної частини, також включає координацію багатьох важливих процесів внутрішнього життя України", - пояснив Ніколенко.

Він нагадав, що під час візиту німецького міністра 17 січня президент України провів із нею продуктивну зустріч.

"За підсумками переговорів міністрів закордонних справ Дмитра Кулеби та Анналени Бербок Україна та Німеччина досягли практичних домовленостей задля активізації взаємодії з низки важливих питань двостороннього порядку денного. І ми не дозволимо завадити нашому партнерству", - наголосив речник МЗС.

Напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "у жодному разі не треба сприймати відсутність цієї зустрічі як якийсь політичний сигнал".

 

Теги: #мзс #німеччина #ніколенко #бербок
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