Політика

12:10 08.02.2022

Кулеба: Ми очікуємо сигналів, які Макрон привіз із Москви, але Україна не перетне своїх "червоних ліній"

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Кулеба: Ми очікуємо сигналів, які Макрон привіз із Москви, але Україна не перетне своїх "червоних ліній"

Україна не перетне своїх "червоних ліній", і ніхто не зможе змусити її їх перетнути, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи переговори президента Франції Еммануеля Макрона, що відбулися в понеділок, із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Сьогодні, буквально з цієї пресконференції, я вирушу до Маріїнського палацу, де у президента України розпочнеться зустріч із президентом Макроном. Я проведу переговори зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном. Безумовно, ми всі з цікавістю очікуємо тих сигналів, які привіз пан Макрон із Москви, але я вже неодноразово говорив, зокрема вчора, що ми відкриті до діалогу, ми налаштовані конструктивно, очікуємо дипломатичного рішення, але ми не перетнемо своїх "червоних ліній", і ніхто не зможе змусити нас їх перетнути", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини у Києві у вівторок.

Теги: #мзс #кулеба #макрон
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