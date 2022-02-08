Кулеба: Ми очікуємо сигналів, які Макрон привіз із Москви, але Україна не перетне своїх "червоних ліній"

Україна не перетне своїх "червоних ліній", і ніхто не зможе змусити її їх перетнути, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи переговори президента Франції Еммануеля Макрона, що відбулися в понеділок, із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Сьогодні, буквально з цієї пресконференції, я вирушу до Маріїнського палацу, де у президента України розпочнеться зустріч із президентом Макроном. Я проведу переговори зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном. Безумовно, ми всі з цікавістю очікуємо тих сигналів, які привіз пан Макрон із Москви, але я вже неодноразово говорив, зокрема вчора, що ми відкриті до діалогу, ми налаштовані конструктивно, очікуємо дипломатичного рішення, але ми не перетнемо своїх "червоних ліній", і ніхто не зможе змусити нас їх перетнути", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини у Києві у вівторок.