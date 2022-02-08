Політика

11:33 08.02.2022

Зеленський запустив дебютне цифрове опитування як частину цифрового народовладдя

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Зеленський запустив дебютне цифрове опитування як частину цифрового народовладдя

Президент України Володимир Зеленський запустив дебютне цифрове опитування як частину цифрового народовладдя.

"Держава у смартфоні для всіх, можливість впливати на процеси в державі для всіх, і не лише через класичні інструменти, а й застосовуючи сучасні технології - це народовладдя у максимально широкій формі: офлайн та онлайн. І сьогодні ми робимо перший крок на шляху до цього", - сказав він на презентації нових цифрових послуг Diia Summit у вівторок у Києві.

Зокрема, за словами президента України, у "Дії" запускається опитувальник, як перший інструмент електронної демократії, який дасть змогу дізнатися про думку людей з будь-якого питання в режимі реального часу.

"А для всіх нас це фактично старт цифрового народовладдя", - наголосив він.

Зеленський анонсував, що перше запитання: "Яка з нових послуг у "Дії" є найкориснішою: зміна місця реєстрації, довідка про несудимість, належний користувач або опитування".

Ще одним запитанням у "Дії" стане вибір назви для нової послуги з надання безкоштовних смартфонів для людей віком від 60 років.

Серед озвучених президентом варіантів: "Бабусяфон", "єДідусь і єБабуся", "єСмартфон".

Зеленський зазначив, що опитувальники вже доступні в "Дії", а також анонсував такі опитування.

Теги: #опитування #зеленський
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