Політика

09:55 08.02.2022

Гройсман закликав створити "уряд національної згуртованості"

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Гройсман закликав створити "уряд національної згуртованості"

Українські політики мають об'єднатися й втілити ідею створення "уряду національної згуртованості", який зможе об'єднати країну та реалізувати план виходу з кризи, що склалася у сферах економіки, політики та безпеки, заявив експрем'єр-міністр України (2016-2019), лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман.

"Я багато чув від політиків про єдність. А для мене це фейк, бо після закликів немає дій. Тут треба брати приклад із суспільства! Суспільство – згуртоване, а влада демонструє взаємну боротьбу, коли перед нашими кордонами стоять 130 тисяч добре озброєного війська. Війська, яке показало у всьому світі, що вони не зважають на кордони держав. Як можна навести лад? Тільки через єдність і згуртованість", - заявив Гройсман в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що більшість українських політиків у владі та опозиції думають, що повалення один одного приведе країну до раю.

"Але ні! Буде пекло!" - сказав Гройсман і нагадав, що свого часу саме згуртованість та стабільність були ключовими пріоритетами для українського уряду 2016-2019 років.

"Я розумію, що довіра до чинної влади вже підірвана. І, напевно, вони отримають свою оцінку на наступних виборах. Але до виборів потрібно дожити. І бажано, щоб ми були згуртованими та сильними. І я це говорю як громадянин! Без "уряду національної згуртованості", без економічного плану дій ми будемо слабкими - слабка економіка, слабка армія. Ми цього не заслуговуємо. Так само, як і наші воїни, які стоять не передові й мають отримувати найкраще від держави!" – наголосив він.

Джерело: https://u24.ua/ua

Теги: #гройсман #агресія_рф #єдність
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