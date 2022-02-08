Політика

09:17 08.02.2022

Кулеба: Стратегія України – інтенсивна дипломатія на всіх рівнях для стримування російської агресії

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Кулеба: Стратегія України – інтенсивна дипломатія на всіх рівнях для стримування російської агресії

Українська стратегія зниження ризиків подальшої військової ескалації та вирішення кризи безпеки полягає в активній дипломатії на всіх рівнях, зокрема інтенсивних візитах іноземних лідерів та вищих чиновників до України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу ICTV у понеділок.

"Те, що відбувається зараз, - це частина нашої стратегії. По-перше, вона полягає в тому, щоб перетворити Київ на центр міжнародної політики. По-друге, інтенсивні візити іноземців до України в січні та лютому - це теж один з факторів стримування", – заявив міністр, повідомляє пресслужба МЗС України.

Кулеба нагадав, що у грудні 2021 року закликав іноземних партнерів здійснювати візити до України саме у січні-лютому. Також він звернув увагу на те, що багато іноземних гостей відвідують лінію розмежування на Донбасі – зокрема міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії. У вівторок також планується поїздка на Донбас міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

"Все це - фактор стримування. Росія не вдаватиметься до якихось військових кроків, знаючи, що на території України в цей час перебувають шановні міжнародні гості", – зазначив міністр.

Він також звернув увагу на напружений графік, у якому працює президент України Володимир Зеленський, щодня проводячи зустрічі й телефонні розмови.

"Це наша цілісна стратегія максимальної дипломатичної активності на всіх рівнях, тому що ми всі зацікавлені, щоб саме дипломатичним шляхом була врегульована нинішня криза", – підсумував Кулеба.

Теги: #мзс #агресія_рф #кулеба
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