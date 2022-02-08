Японський парламент виступив проти зміни статус-кво України силовими методами

Нижня палата парламенту Японії у вівторок ухвалила резолюцію про зростання напруженості навколо України, яка засуджує будь-які спроби змінити її статус-кво силою, повідомляють ЗМІ.

"Палата глибоко стурбована ситуацією і заявляє, що вона завжди з українським народом, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону. Зміна статус-кво силою будь-якою країною ніколи не є прийнятною", - йдеться у резолюції парламенту.

Одночасно парламентарі закликали уряд прем'єр-міністра Фуміо Кісіди зробити все можливе для досягнення миру.

"Ми наполегливо закликаємо уряд втілити наші надії, співпрацювати з міжнародною спільнотою, використати всі дипломатичні ресурси та зробити все можливе для ослаблення напруженості в Україні та якнайшвидшого досягнення миру", - йдеться у резолюції.

На віртуальній зустрічі минулого місяця Кісіда та президент США Джо Байден домовилися спільно працювати над стримуванням дій Росії щодо України.