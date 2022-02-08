Кулеба: Така опція, як тиск на Україну та примус України до чогось, не є життєздатною

Така опція, як тиск на Україну та примус України до чогось, не є життєздатною, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Така опція, як тиск на Україну та примус України до чогось, не є життєздатною. Можуть бути пропозиції, але якщо вони будуть для нас неприйнятні, вони будуть відкинуті. Ми чітко стоїмо на своїх позиціях, ми знаємо, що ми стоїмо на справедливих позиціях, і ми їх захищатимемо", - сказав Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок.

Таким чином Кулеба прокоментував чутки і в ЗМІ про те, що Німеччина та Франція можуть тиснути на Україну з метою виконання Мінських домовленостей на більш вигідних для Росії умовах.