Спроба президента Чехії завдати шкоди українсько-чеським відносинам завершиться невдачею, вважає Кулеба

Спроба президента Чехії Мілоша Земана завдати шкоди українсько-чеським відносинам завершиться невдачею, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Чергова спроба президента Земана завдати шкоди українсько-чеським відносинам завершиться черговою невдачею", - написав Кулеба у мікроблозі Тwitter.

Він зазначив, що з нетерпінням чекає на візит в Україну глави МЗС Чехії Яна Ліпавські (JanLipavsky). "Він представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України", - наголосив український міністр.