Вторгнення Росії до України перекреслить "Північний потік-2", стверджує радник президента США

"Північний потік-2" не буде реалізований у разі вторгнення Росії в Україну, сказав у неділю телеканалу NBC радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, тим чи іншим чином "Північний потік-2" не реалізовуватиметься. Росія це розуміє", - сказав він напередодні візиту до Вашингтона канцлера ФРН Олафа Шольца.

Він нагадав позицію президента США Джозефа Байдена, що "вторгненням" буде вважатися перетин російсько-українського кордону найменшими силами РФ, за чим підуть санкції.

Салліван також сказав, що Європа має довгий шлях у порятунку від залежності від російського газу та в диверсифікації постачання енергоресурсів. При цьому адміністрація США працює над можливістю постачання зрідженого природного газу з інших місць, окрім РФ, до Європи на випадок надзвичайних обставин, додав радник.

Наприкінці січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявляв, що потенційні санкції проти РФ через Україну передбачають блокування "Північного потоку-2".