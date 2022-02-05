Політика

15:05 05.02.2022

Сергій Притула створює свою партію - ЗМІ

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Сергій Притула створює свою партію - ЗМІ

Телеведучий і ексчлен партії "Голос" Сергій Притула створює партію "24 серпня", повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на співрозмовників в оточенні шоумена.

"У суботу, 5 лютого, проходить зустріч ініціативних груп зі збору підписів за створення партії "24 серпня" Сергія Притули", - пише видання.

На зборах активістів обговорюються організаційні моменти створення та діяльності партії.

Зазначається, що повна назва нової політсили – "Політична партія "24 серпня".

Раніше Притула заявив про намір у 2022 році зареєструвати очолювану ним нову політичну партію.

"Сама партія зараз дещо у віртуальному стані. Ми будемо виходити в 2022 році в режим суб'єктності реєстрації партії, звичайно", - сказав Притула в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

У червні 2021 року Притула заявив про вихід з "Голосу".

Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/5/7322950/

Теги: #партія #притула
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