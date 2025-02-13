Притула: Чи заслуговує Порошенко на санкції прямо зараз? Не певен

Фото: https://www.facebook.com/serhiyprytula?locale=uk_UA

Волонтер і громадський діяч Сергій Притула вважає, що, приймаючи важливі рішення, держава має зважати на те, чи посилюють вони обороноздатність і єдність в суспільстві.

"Щодо інформації про санкції РНБО проти Петра Порошенка. Так, Порошенко олігарх, і мене важко запідозрити у зайвих симпатіях до його персони. Особливо на тлі того, як афілійовані з ним люди та організації працювали на підрив довіри до нашого фонду та ряду інших волонтерських структур. І так, всі, хто намагається псувати імідж України та вирішувати свої політичні питання за рахунок ударів по інтересах держави - мають бути покарані. Але у законний та зрозумілий для суспільства та наших міжнародних партнерів спосіб! Чи заслуговує він на санкції прямо зараз? Не певен", - написав Притула у Facebook.

На його думку, в надскладний для країни час кожне важливе рішення має проходити три основні фільтри: чи посилює це рішення обороноздатність країни; як впливає на міжнародні позиції України; посилює чи знижує єдність в суспільстві.

"Ми потребуємо рішень, які є справедливими, але у той же час не роз'єднують країну. Як би складно це не було. Ми непереможні, коли об'єднані. А коли ні — то історія вже має приклади. І всі вони були криваві та смертельні для нашого народу. Ціна помилок зараз занадто велика. На карту поставлено абсолютно все", - наголосив він.