Глава МЗС Німеччини 7-8 лютого відвідає Україну

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок 7-8 лютого здійснить другий візит в Україну на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стане координація зусиль у рамках нормандського формату, втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки, активізація діалогу щодо історичної відповідальності Німеччини перед Україною", - повідомляє пресслужба МЗС України.

Під час візиту глава МЗС Німеччини також планує відвідати лінію розмежування на Донбасі.

7 лютого о 17: 10 Кулеба і Бербок проведуть спільну пресконференцію в онлайн-форматі.

Раніше повідомлялася, що цю поїздку в Україну Бербок здійснить разом з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

А 8 лютого з візитом в Україну має намір прибути президент Франції Еммануель Макрон. Крім того, 14 лютого Київ має намір відвідати канцлер Німеччини Олаф Шольц.