Кримінальне провадження про можливу розтрату коштів партією "Голос" сфабриковано – Рудик

Лідер партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик вважає, що за кримінальним провадженням про можливу розтрату коштів політичної сили, яким опікується Державне бюро розслідувань (ДБР), стоїть Офіс президента.

"Те, що ця справа сфабрикована з боку Офісу президента, у мене не викликає жодних сумнівів", - сказала Рудик журналістам у четвер після допиту в ДБР.

Рудик пояснила появу кримінального провадження опозиційною діяльністю особисто її та партії.

"Справа сфабрикована, вона пов'язана з нашою опозиційною політичною діяльністю і наразі не містить жодної логічної, правової чи юридичної підстави", - зазначила політик.

Вона повідомила, що їй на допиті так і не сказали, про яку суму йдеться, й обговорювали лише діяльність партії у 2020 році.

"Це справа, яку відкрило ДБР із приводу можливої розтрати коштів політичною партією "Голос", хоча партія про це ніколи не заявляла. Бюро відмовилося надавати нам документи, які показали б, на підставі чого цю справу відкрито. Це ще раз підтверджує, що справа сфабрикована, а в країні працює телефонне право і не працює правосуддя", - зазначила народний депутат.

"Це кримінальне провадження стосується розтрати коштів партії "Голос", не державного бюджету, й основою для кримінального розслідування стало повідомлення у засобах масової інформації, тобто не матеріали НАЗК", - сказав адвокат Рудик Назар Кульчицький.

Він також зазначив, що йому невідомо, чому речник ДБР повідомляє одну інформацію, а слідчий повідомляє іншу.

"Щонайменше, я вважаю, що слідчий має володіти більш адекватною інформацією, тому я думаю, що інформація, яку повідомила пресслужба ДБР, не відповідає дійсності", - заявив адвокат.

Кульчицький також уточнив, що, виходячи з Кримінального процесуального кодексу, можливість ознайомитися з документами справи мають лише підозрювані або обвинувачені.

"Відповідно, якщо особа значиться як свідок… їй не зобов'язані показувати жодних матеріалів, окрім тих, які захоче показати слідчий", - розповів адвокат.

Рудик нагадала, що "Голос" судиться з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) вже два роки і виграв апеляцію, Верховний Суд повернув справу до першої інстанції (на повторний розгляд до Окружного адміністративного суду Києва – ІФ).

Нардеп також повідомила, що наступного тижня її знову викликають на допит до ДБР.