Політика

09:40 03.02.2022

Поліпшення відносин між Києвом та Анкарою сприяє миру, стабільності та процвітанню в регіоні - МЗС Туреччини

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Поліпшення відносин між Києвом та Анкарою сприяє миру, стабільності та процвітанню в регіоні - МЗС Туреччини

Останніми роками дипломатичні відносини між Україною і Туреччиною значно покращилися завдяки взаєморозумінню, довірі та наявності спільних інтересів, а подальше їх покращення сприяє миру, стабільності та процвітанню в регіоні, вважають у міністерстві закордонних справ Туреччини.

У пресрелізі турецького МЗС, оприлюдненому на сайті відомства у четвер з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Києвом та Анкарою, зазначається, що остання вважає Україну своїм стратегічним партнером.

"Ми відзначаємо 30-річчя встановлення дипломатичних відносин з нашим стратегічним партнером Україною. Останніми роками наші відносини з Україною демонструють значний прогрес завдяки взаєморозумінню, довірі та спільним інтересам. Це також сприяє миру, стабільності та процвітанню нашого регіону", - йдеться у пресрелізі.

У ньому наголошується, що Туреччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, не визнає незаконну анексію Криму та виступає за мирне врегулювання конфлікту на Донбасі відповідно до міжнародного права.

"Спільні зусилля щодо захисту прав та інтересів наших кримськотатарських одноплемінників, які є мостом дружби та співпраці між Україною та нашою країною, ще більше зміцнюють відносини між Туреччиною та Україною", - наголошується в документі.

У турецькому МЗС також уточнюють, що взаємні кроки, які будуть зроблені з різних питань у майбутній період і під час 10-го засідання Стратегічної ради високого рівня, яке відбувається сьогодні у Києві за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, сприятимуть розширенню та поглибленню масштабів нашої двосторонньої співпраці.

"У 30-ту річницю встановлення наших дипломатичних відносин ми підтверджуємо нашу волю до подальшого розвитку нашої співпраці у всіх сферах в ім'я благополуччя та добробуту наших народів", - підсумували у відомстві.

Як повідомлялося, у четвер президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну з офіційним візитом, під час якого зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

 

Теги: #мзс #туреччина #україна
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