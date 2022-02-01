Вступ України до НАТО може призвести до військового конфлікту альянсу та Росії через Крим – Путін

Вступ України до НАТО створить загрозу військового конфлікту Росії з альянсом через Крим, заявив президент РФ Володимир Путін.

"У доктринальних документах самої України написано, що вони мають намір повернути Крим, зокрема військовим шляхом. Не те, що вони говорять на публіку, це в документах написано", – сказав Путін на пресконференції за підсумками переговорів з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

"Уявімо собі, що Україна є членом НАТО, напхана зброєю, стоять сучасні ударні системи, як у Польщі та Румунії, – і починає операцію в Криму, зараз не кажу навіть про Донбас", – продовжив Путін.

Водночас він наголосив, що Крим є суверенною російською територією.

"Уявімо, що Україна – країна НАТО і починає ці військові операції. Нам що, воювати з блоком НАТО? Хоч хто-небудь про це хоч що-небудь подумав? Схоже, що ні", – сказав Путін.