Політика

19:27 01.02.2022

Путін заявляє, що Захід проігнорував основні занепокоєння РФ у сфері безпеки

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Путін заявляє, що Захід проігнорував основні занепокоєння РФ у сфері безпеки

Москва уважно аналізує відповіді США та НАТО щодо російських пропозицій про гарантії безпеки та бачить, що її принципові занепокоєння проігноровані, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Уважно аналізуємо отримані 26 січня від США та НАТО письмові відповіді. Але вже зараз зрозуміло... що принципові російські стурбованості виявилися проігнорованими", - сказав Путін на пресконференції після переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Ми не побачили адекватного врахування трьох наших ключових вимог щодо недопущення розширення НАТО, відмови від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення військової інфраструктури блоку в Європі до стану 1997 року, коли було підписано основний акт Росія-НАТО", - наголосив він.

Орбан вважає, що угоди з питань безпеки між Росією та НАТО можливі, незважаючи на існуючі розбіжності.

"Ситуація складна та відмінність (у підходах до питань безпеки) значна", - сказав Орбан.

За його словами, позиції РФ і НАТО з питань безпеки "наразі дуже далекі одна від одної".

"Ця відстань, хоча вона і велика, але непереборною її теж назвати не можна. Я переконався сьогодні в тому, що відмінності в позиціях можуть бути подолані. І можна укласти такі угоди, які гарантуватимуть мир, безпеку", - заявив прем'єр Угорщини.

"Така домовленість можлива. Я дуже сподіваюся на те, що переговори в наступні дні-тижні приведуть до такої угоди", - наголосив він.

Орбан також заявив, що Євросоюз не бажає конфронтації з Росією і запропонував угорську модель взаємин із РФ.

"Європейський Союз єдиний, що означає – немає жодного керівника в Європейському Союзі, який хотів розпочати конфлікт із Російською Федерацією", - заявив Орбан.

За його словами, "довгі роки "холодної війни" для Угорщини принесли горе та страждання". "Тому ми, угорці та інші народи Середньої Європи зацікавлені в тому, щоб знизити напругу між Заходом і Сходом, зробити все можливе, щоб запобігти "холодній війні", щоб знизити тиск і напругу", - заявив Орбан.

Він наголосив, що для цього потрібен діалог, а також переговори між Росією та західними союзниками. У зв'язку з цим Орбан запропонував так звану угорську модель прагматичних відносин із Росією.

"Ми можемо запропонувати угорську модель. Існує у політиці угорська модель - коли, будучи членом НАТО та Європейського Союзу, ми (Угорщина) можемо підтримувати відмінні відносини з Росією, і це можливо", - наголосив Орбан.

Він також повідомив журналістам, що незабаром у країні буде збудовано завод, здатний виробляти вакцину "Супутник V".

"Угорщина скоро побудує завод, який вироблятиме різні види вакцин. Вироблятиме і вакцину "Супутник V". Я сподіваюся, що невдовзі ми зможемо про це домовитися і розпочати виробництво", - сказав Орбан.

Теги: #росія #безпека #путін #захід
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