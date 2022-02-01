Глава МЗС Іспанії прийняв запрошення відвідати Україну, евакуація працівників посольства не планується

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено прийняв запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби відвідати Україну найближчим часом. Водночас він уточнив, що намірів евакуювати членів родин працівників посольства Іспанії в Києві немає.

"Хосе Буено відгукнувся на заклик глави української дипломатії здійснити найближчим часом візит до України, аби продемонструвати солідарність з українським народом на тлі агресивних дій з боку РФ", - повідомляє пресслужба МЗС України за підсумками телефонної розмови міністрів.

Кулеба поінформував Буено про безпекову ситуацію у зв'язку з концентрацією російських військ поблизу державного кордону та на територіях України, тимчасово окупованих РФ. Міністр особливо загострив увагу на невоєнних вимірах російської агресії, зокрема спробах РФ розхитати економічну та фінансову стабільність України.

Буено, у свою чергу, запевнив у повній підтримці Іспанією зусиль України з відновлення її суверенітету та територіальної цілісності політико-дипломатичним шляхом. Міністри скоординували кроки щодо переговорного процесу з РФ у рамках мережевої дипломатії, яка покликана утримати Російську Федерацію у руслі дипломатичних переговорів та змусити її до деескалації.

Глава МЗС Іспанії повідомив про відсутність на цьому етапі намірів евакуювати членів родин співробітників іспанського посольства в Києві.