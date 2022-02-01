Політика

11:06 01.02.2022

Зеленський закликав українців до єдності, зокрема в інформаційному полі

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Зеленський закликав українців до єдності, зокрема в інформаційному полі

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на урочистому засіданні 7-ї сесії у Верховній Раді, закликав громадян, політиків та представників ЗМІ до єдності у внутрішній політиці та інформаційному полі.

"Зовнішня підтримка України об'єднує майже весь світ. Ми маємо бути єдиними у внутрішній політиці. Можна бути в опозиції до влади, не можна бути в опозиції до України. Можна мати різні погляди, але щодо однієї цілі - і це зміцнення своєї держави, а не свого рейтингу. Можна зневажати монобільшість, уряд чи президента, але не можна зневажати власний народ. Сіяти паніку, щоб збирати політичні плоди. Тримати людей у тривозі, тримати на вулиці в мінус, щоб отримати плюси", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україні також потрібна єдність на міжнародній арені, а також в інформаційному полі.

"(Необхідна - ІФ) єдність в інформаційному полі. У розумінні ЗМІ власної відповідальності. У часи, коли медіа-поле - нове поле битви, новини - нова зброя, а будь-які повідомлення, особливо побудовані на анонімних джерелах, мають реальний і великий вплив на психіку людей та економіку країни", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #політика #зеленський #єдність
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