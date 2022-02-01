Зеленський: Ми активно працюємо, щоб найближчим часом визначити дату зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" у Берліні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі триває активна робота над погодженням вже найближчими днями дати наступної зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" у Берліні.

"Ми активно працюємо, щоб найближчими днями погодити дату наступної зустрічі радників у Берліні, де, я сподіваюся, буде досягнуто домовленості щодо зустрічі лідерів "нормандської четвірки", - сказав Зеленський під час виступу у Верховній Раді у вівторок.

За словами президента, розблокувати "нормандський формат" вдалося лише завдяки підтримці закордонних партнерів.

"Вони (партнери України - ІФ) єдині щодо підтримки нашої держави. Єдність розблокувала "нормандський формат", показала готовність до діалогу і дала сподівання на деескалацію та мирне врегулювання. Вперше з 2019 року всі чотири сторони узгодили загальну підсумкову заяву", - наголосив Зеленський.

При цьому він додав, що, крім єдності з міжнародними партнерами, українцям необхідно досягти єдності і всередині країни.