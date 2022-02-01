Політика

09:51 01.02.2022

Байден заявив Конгресу США про намір призначити Катар основним союзником поза НАТО

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Байден заявив Конгресу США про намір призначити Катар основним союзником поза НАТО

Президент США Джо Байден направив до Конгресу лист, в якому він повідомив про намір надати Катару статус "основного союзника поза НАТО".

"Відповідно до статті 517 Закону про іноземну допомогу 1961 року з поправками (22 U.S.C. 2321k) я повідомляю про свій намір призначити Катар основним союзником, який не входить до НАТО", - наводить Білий дім лист президента Конгресу.

Байден пояснив, що це рішення ухвалено "на знак визнання багаторічного внеску Катару в очолювані США зусилля у зоні відповідальності Центрального командування США, а також наших власних національних інтересів у поглибленні двосторонньої співпраці з державою Катар у галузі оборони та безпеки".

Як раніше повідомляло агентство Associated Press (АР), Байден планував на зустрічі у Вашингтоні з катарським еміром Хамадом бін Халіфом Аль Тані досягти домовленості щодо допомоги Катару у подоланні енергетичної кризи в Європі у разі впровадження санкцій проти Росії через Україну. Воно зазначило, що "зусилля з розробки планів дій на випадок непередбачених обставин, якщо Росія спробує відрізати Європу від постачання газу, є, мабуть, найнагальнішим питанням на порядку денному".

Спостерігачі звернули увагу, що на зустрічі президента та еміра з журналістами перед початком переговорів Байден розпочав свій короткий виступ із України. Він повторив тезу про "загрози Росії суверенітету України і територіальній цілісності України, а також основні елементи міжнародного порядку, заснованого на правилах". Як тему бесіди він назвав і "безпеку в Перській затоці та на Близькому Сході загалом", і "забезпечення стабільності глобальних постачань енергоносіїв".

Теги: #сша #байден #катар #нато
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