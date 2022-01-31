Політика

07:27 31.01.2022

Тертів у відносинах між Вашингтоном і Києвом немає - посол Маркарова

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Тертів у відносинах між Вашингтоном і Києвом немає - посол Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова спростувала повідомлення про напруження у відносинах між Вашингтоном і Києвом.

"Жодних тертів немає", - сказала Маркарова в інтерв'ю телеканалу CBS.

"Ми можемо провести деякі дискусії, і у нас можуть бути розбіжності. Але Сполучені Штати є нашим стратегічним партнером, і я навіть сказала б, стратегічним другом", - зазначила вона.

"Зі Сполученими Штатами, особливо з іншими партнерами та союзниками, у нас можуть бути розбіжності щодо того, коли вводити санкції, у нас можуть бути розбіжності з деяких питань, але це дружні, відкриті та відверті дискусії", - додала посол.

За її словами, відносини між США та Україною за останній рік були на "найвищому рівні" за останні три десятиліття.

Говорячи про те, що Київ "зменшує ризик" можливого вторгнення Росії, Маркарова заявила: "Ми не зменшуємо ризику. Насправді ми бачимо ситуацію у такий спосіб, і ми бачимо нарощування, і ми також знаємо, на що здатна Росія (...), але водночас, щоб захистити нашу країну, ми не можемо дозволити собі панікувати".

Країни Заходу стурбовані пересуванням російських військ на кордоні України. Вони вважають, що Росія може планувати вторгнення в цю країну і загрожують їй санкціями. Росія у свою чергу неодноразово заявляла, що не планує такого вторгнення.

 

 

Теги: #відносини #посол #україна_сша
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