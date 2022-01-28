Політика

19:46 28.01.2022

Україна за превентивні санкції проти РФ, застосовувати санкції "після" нечесно - Зеленський

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Україна за превентивні санкції проти РФ, застосовувати санкції "після" нечесно - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє про марність для української сторони санкцій проти РФ, які можуть бути застосовані після її повномасштабного нападу.

"Коли ти захищаєш себе сам, коли ти віч-на-віч із дуже непростою державою, ти запитуєш: а що таке "санкції після"? Кому вони адресовані? Для чого вони? Вони стосуються України? Вибачте, на жаль, ні", - сказав Зеленський на брифінгу із представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю в Києві.

"Я не знаю, що буде "потім". "Потім" буде повномасштабна війна. Якщо так, як усі кажуть, що завтра війна, вона буде повномасштабною. Навіщо нам санкції "потім"? Тобто йдеться про санкції точно не для нашої країни. Це йдеться про стримування повномасштабної агресії у бік країн Європейського Союзу, але це не можна робити за рахунок нашої держави. Так не можна - у нас 15 тис. загинули, а багато країн світу обговорюють "санкції після". Я вважаю, що це нечесно", - додав він.

При цьому глава Української держави наголосив, що "є багато держав, які говорять про конкретні речі, які можна робити превентивно, щоб не допускати ймовірної ескалації з боку Росії".

Водночас він зазначив, що як превентивний захід щодо РФ може бути використане питання вступу України до НАТО. "Що таке НАТО - це що, війна? Це санкції! Ви кажете, що нам потрібно знайти якісь превентивні санкції - НАТО одна з таких санкцій", - сказав Зеленський.

Теги: #президент #рф #санкції #україна
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