Політика

18:30 28.01.2022

Я хотів би, щоб у нас був переговорний майданчик США-Росія-Україна - Зеленський

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Я хотів би, щоб у нас був переговорний майданчик США-Росія-Україна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би створення переговорного майданчика щодо врегулювання ситуації на сході країни у форматі США-Росія-Україна.

"Як президент я маю стукати в усі двері, говорити з усіма лідерами, пропонувати різні формати та майданчики, майданчики домовленостей (щодо припинення війни - ІФ), майданчики навіть не результату, а початку обговорення, бо коли кажуть, немає зброї. Що може зробити президент Байден? Я не знаю, чи він може. Я хотів би вірити, що він це може і що він це зможе - щоб у нас був переговорний майданчик у форматі США-Росія-Україна. Це був би паралельний процес", - заявив Зеленський на брифінгу із представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю.

Він також зазначив, що не ставив би такий формат переговорів у ранг пріоритетнішого, ніж "нормандський".

Теги: #рф #зеленський #сша
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